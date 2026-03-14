Tekirdağ'da kalıntısız üretime sertifika

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde modern seralarda üretim yapan bir tarım işletmesinde yapılan analizlerde pestisit kalıntısına rastlanmazken, üreticiye sertifika verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı Programı kapsamında yürütülen "Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi" çalışmaları çerçevesinde Ergene ilçesinde modern seralarda sebze ve çiçek üretimi yapan bir tarım işletmesinden numuneler alındı. Yapılan kalıntı analizlerinde ürünlerde pestisit tespit edilmedi.

Analiz sonuçlarının temiz çıkmasının ardından üreticiye sertifikası teslim edilirken, diğer üreticilere örnek olması amacıyla işletmeye EKÜY bayrağı asıldı. Ayrıca tüketicilerde farkındalık oluşturmak amacıyla hasadı yapılan ürünlerin üzerine "Entegre Kontrollü Ürün" etiketleri basıldı.

Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi sistemi ile üretim sürecinde kullanılan bitki koruma ürünleri ve gübreleme gibi tüm uygulamalar kayıt altına alınırken, üreticiler doğru zamanda ve izin verilen dozlarda ilaç kullanımı konusunda bilgilendiriliyor. Kimyasal mücadeleden önce mekanik, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemlerinin uygulanması gerektiği konularında da üreticilere eğitim veriliyor.

Proje kapsamında ürünler hasat edilmeden önce teknik ekip tarafından pestisit analizine tabi tutuluyor. Kalıntı tespit edilmeyen ürünler EKÜY etiketi ile pazara sunulurken, entegre mücadele yöntemlerini benimseyerek kalıntısız üretim yapan üreticiler sertifika ile ödüllendiriliyor.

Entegre ve kontrollü ürün yönetimi ile çevre dostu üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve diğer üreticilere örnek oluşturulması hedefleniyor.