Tekirdağ'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Malkara ilçesi Hayrabolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 LF 590 plakalı kamyon sürücüsü Bilal A. yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan bariyerlere sürten kamyon, daha sonra karşı yönden gelmekte olan Saadettin G. yönetimindeki 59 HE 888 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan İdris D. ve Osman Ç. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.