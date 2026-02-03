Tekirdağ'da kar mesaisi: Ekipleri teyakkuzda

Tekirdağ’da kar yağışının ardından çalışmalarını arttıran ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde geniş çaplı karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji verileri doğrultusunda beklenen kar yağışının kenti etkisi altına almasıyla birlikte harekete geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, İtfaiye, Zabıta ve TESKİ ekipleri, 11 ilçede ana arterlerden ara sokaklara, kırsal mahallelerden şehir merkezine kadar geniş bir alanda koordineli şekilde görev yapıyor. İl genelinde ulaşımın güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi ve can güvenliğinin korunması amacıyla başlatılan çalışmalar, kentin en uç noktalarına kadar ulaştırılıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplam 71 personel, 10 kar bıçaklı ve tuz robotlu kamyon, 7 kar bıçaklı kamyon, 8 greyder ve 8 kepçe ile kesintisiz yol açma ve tuzlama çalışması yürütüyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı özellikle kritik noktalarda yoğun tuzlama yapılırken, ana arterlerde trafik akışının kesintiye uğramaması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Muhtemel kaza, mahsur kalma ve acil durumlara karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 11 ilçedeki tüm istasyonlarda tam kadro nöbet tutarken, TESKİ ekipleri altyapıda meydana gelebilecek donma, patlama ve arızalara karşı sahada teyakkuz halinde bulunuyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik ekipleri ise ulaşımın güvenli akışını sağlamak amacıyla denetimlerini artırarak sürücülere kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, yaptığı açıklamada kar yağışının bereket olduğunu vurgulayarak, ekiplerin pazar gününden bu yana 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yaptığını belirtti. Tüm birimlerin hem ulaşım güvenliğini sağlamak hem de buzlanma riskini ortadan kaldırmak için yoğun çaba gösterdiğini ifade eden Başkan Yüceer, kar yağışı sona erene kadar çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.