Tekirdağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.
İlçede dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırarak sürdürüyor. Kar sonrası ilçe genelinde yer yer beyaz manzaralar oluştu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, oluşan kartpostallık görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. Karın zaman zaman etkisini artırdığı ilçede, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan, valilik, olumsuz hava şartları sebebiyle ilçedeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.