Tekirdağ'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından ilçede gece saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağışın ardından şehir merkezinde araçların ve çatıların üstü beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı daha belirgin olurken, vatandaşlar kar manzarası karşısında mutluluklarını dile getirdi.