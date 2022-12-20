Tekirdağ'da kar yağışı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı başladı.

Tekirdağ'da kar yağışı
Editör
EditörEditör
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla beraber evlerin çatıları ve araçların üzeri karla kaplandı.

Vatandaşlar kar yağışına sevindiklerini ifade ederek, “Malkara’mıza ilk kar yağıyor. Allah, ülkemize, Malkara’mıza bol bereket versin. Bereketli bir yıl olmasını dilerim” dedi.

Tekirdağ'da kar yağışı
Tekirdağ'da kar yağışı
Tekirdağ'da kar yağışı