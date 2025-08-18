Tekirdağ'da karpuz üretimine yakından takip

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Hayrabolu ilçesine bağlı Avluobası Mahallesi'nde karpuz yetiştiriciliği yapan bir işletmeyi ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Ziyaret kapsamında işletmede gerçekleştirilen üretim çalışmaları ve makine parkuru hakkında bilgi alındı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çeşitliliği açısından yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

İl Müdürü Aksoy, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sahada üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Üretimin her aşamasında doğru bilgiye erişim ve yerinde çözüm için çiftçilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz" dedi.