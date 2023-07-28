Tekirdağ'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı’nda 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralanan sürücü A.C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 8. Cadde ile Sanayi Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

İddiaya göre, 8. Cadde’den Sanayi Bulvarı’na dönmeye çalışan H.B.’nin kullandığı 34 FGF 043 plakalı araç, Sanayi Bulvarı’nda Çerkezköy istikametine seyir halinde olan A.C.’nin kullandığı 34 GV 3162 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen 34 GV 3162 plakalı araç, kavşakta yan yatarak durabildi.

Aracın içerisindeki sürücü A.C., olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de yan yatan LPG’li araçta herhangi bir patlamanın meydana gelmemesi için güvenlik önlemi aldı. 34 GV 3162 plakalı araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza nedeniyle fabrikalardan Çerkezköy istikametine tek şeritten sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.