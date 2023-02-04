Tekirdağ'da kedi sokağı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir sokak kedilerle dolup taşıyor. Kedilere bakan sokaktaki sakinlerden Kenan Oğraş, gerekirse veresiye alıp kedilere beslemeye çalıştıklarını ifade etti.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan Sefa Sokak kedi sokağına dönüştü. Sokak sakinlerinin sürekli beslemesi sebebiyle de kediler, giderek bu sokakta birikmeye devam ediyor. Sokak her geçen gün kedilerle dolup taşıyor. Kedilere bakan sokağın sakinlerinden Kenan Oğraş, bu hayvanlara bakmakla zorunda olduklarını ifade ederek, emekli maaşını aldıktan sonra kedilere mama ve ciğer aldığını, parası bittiğinde ise bakkaldan veresiye alıp kedileri beslemeye çalıştığını ifade etti.

Kenan Oğraş yaptığı açıklamada, “Senenin 365 günü boyunca ömrüm yetiğince bunlara bakmak zorundayım. Biz bunlara bakacağız. Her akşamda yemini vermek zorundayız. İsterse cebimde param olmasın. Giderek veresiye alırım 5 tabak tavuk ciğeri alır veririm yine beslerim. Giderim yazdırırım oraya emekli maaşımdan öderim. Hayvan severlik budur. Bunların yavrularına ayrı mama veriyoruz. Kendilerine ayrı mama veriyoruz. Şuanda burada 62 tane kedi var. Yavruları bu saate çıkmıyor. Sür beslemesi yapıyoruz. Akşam oldu mu anneler babalar çıkıyor aşağı yukarı içeride de 35 adet yavru var” dedi.