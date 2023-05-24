Tekirdağ'da kentsel dönüşüm çalışmalarında 812 riskli yapı yıktırıldı

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce kentsel dönüşüm çalışmalarında riskli 812 yapının yıkımı sağlanırken, hak sahibi 536 kişiye 6 milyon 918 bin 319,43 TL kira yardımı yapıldı.

Tekirdağ’da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 16 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile yapı maliklerine, yapılarının riskli olup olmadığının tespit ettirilerek dönüştürülmesinde avantajlar sağlanarak, kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı. Kanun çerçevesinde Tekirdağ’da günümüze kadar 882 yapı riskli olarak tespit edilirken, bu riskli yapıların 812’si yıkılarak dönüşüme tabi tutuldu.

Hak sahibi 536 kişiye 6 milyon 918 bin 319,43 TL kira yardımı yapılırken, halen 115 kişinin kira yardımı ödemeleri devam ediyor. Kira yardımı miktarları şartlar göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yenileniyor. Böylece bin 250 TL olan kira yardımı miktarları Nisan 2023 tarihinden itibaren iki kat artırılarak 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Ayrıca kredi desteği miktarları da Nisan 2023 tarihinden itibaren artırılarak konut yapım ve edinme kredileri 1 milyon 250 bin TL’ye yükseltildi ve faiz desteği oranı da 840 baz puana çıkarıldı.