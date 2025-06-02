Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangının, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi.

Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangının, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi.

Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile emniyet ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuz duruma karşı bölgede hazır bekledi. Yangın sırasında şans eseri kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Emniyet güçleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, çevredeki vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi.

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Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.