Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Ergene ilçesinde yer alan Avrupa Serbest Bölgesi içerisindeki kimya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede fabrikayı sardı. Yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Yangın sırasında fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, maddi hasarın büyük olduğu bildirildi.

Soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.