Tekirdağ'da kiraz güzellik yarışması düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 56'ncı Kiraz Festivali çerçevesinde kiraz güzellik yarışması gerçekleştirildi.

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  • 11.06.2022 18:33
  • Güncelleme: 11.06.2022 22:07
Tekirdağ'da kiraz güzellik yarışması düzenlendi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 56’ncı Kiraz Festivali tüm hızıyla sürüyor. Süleymanpaşa’nın farklı mahallelerinde çiftçilerin yetiştirdiği birbirinden güzel kirazlar şehrin en güzel kirazı olmak için yarıştı. Ön eleme sonucu değerlendirmeye alınan 10 adet kiraz için Süleymanpaşa ilçesi Rumeli İskelesinde program düzenlendi. Programda jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu en güzel kirazlar seçildi. Kiraz güzellik yarışması sonucunda 1’nci Yusuf Ülker’e ait kirazlar olurken, Gülzade Esen 2, Eşref Meral’e ait kirazlar 3’üncü, Ahmet Ertaş’a ait kirazlar ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada birinciye çeyrek altın, ikinci, üçüncü ve mansiyon ödülü kazanan çiftçiye ise gram altın olan ödüller, programa katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal tarafından takdim edildi. Programa vatandaşlarda yoğun ilgi gösterirken, yarışma sonucunda Tekirdağ’ın en güzel kirazları vatandaşlara ikram edildi.

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Programda konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “56’ncısını düzenlediğimiz ‘Kiraz Festivali’mizde, ismi bildiğiniz gibi; ismi üzerinde kiraz festivali. İşte o kirazın; bu şehirde yetişen her biri birbirinden kıymetli kirazın çeşitlerini, büyüklüklerini, tatlarını hep beraber görüyoruz. Sahilimizde bir çok noktada kiraz satışımız da mevcut. Ama bizim şöyle bir dezavantajımız oldu bu yıl için. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Allah nasip ederse çocuklarımız üniversite sınavına girecekler. Üniversite sınavı olması hasebiyle de biz Kaymakam Bey ile bu konuda istişare ettiğimizde festivalin bir hafta geri çekilmesinin daha doğru olacağını, çok yoğun olacağını bildiğimizden dolayı çocuklarımızın festival atmosferinden olumsuz etkilenmemeleri için bir hafta geri çektik. Aslında şimdi; yani Pazartesi gününden itibaren çok daha güzel olmuş kirazları herkes tadabilecekler. İnşallah önümüzdeki yıl ki takvime bağlı olmak üzere, biliyorsunuz hava koşullarına da bağlı olarak kirazlarımızın olgunlaşma zamanı değişiyor. Az önce Ziraat Odası Başkanlığımızın söylediği gibi bu hafta için daha iyi kirazlarımız olacak demişti. Ama dediğimiz gibi bugüne nasipmiş. İnşallah biz kirazımızı daha iyi tanıtabilmek, üreticimizin neleri başarabildiğini gösterebilmek için bu organizasyonları yapıyoruz. Emeği geçen bütün üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Şuradan şunun bilgisini de vermek istiyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Süleymanpaşa Belediyesi de bu yarışlara, kiraz üreticisinin katıldığı bu yarışlara dâhil olacak. Çok güzel bir bahçemiz var, hazırlıklar gayet güzel gidiyor. Kirazlarımızı da gördük aslında ama, hazır olmadığı için seneye inşallah biz de yarışmaya katılacağız. Jürinin karşısına biz de kirazlarımızla çıkacağız. Mümkün olduğu kadarıyla birbirinden farklı meyvelerin yetiştiği bu şehrin, yetiştiren güzel insanlarını herkese tanıtmak istiyoruz. Amacımız bu. Hedefimiz 2 buçuk milyon insanımızı, vatandaşı burada ağırlamak. Çok kalabalık, çok güzel bir festival süreci var. İnşallah, çok daha iyileri hep birlikte yapacağız” dedi.

İHA

SHA Editör
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