Tekirdağ'da kirazlar çiçek açtı, üreticide bereket umudu

Tekirdağ’da baharın gelişiyle kiraz ağaçlarının çiçek açması üreticilerde bu yıl için yüksek verim beklentisi oluşturdu.

Tekirdağ genelinde sofralık değeri yüksek Ziraat 0900, Regina, Lambert ve Star Giant gibi kaliteli kiraz çeşitleri yetiştirilirken, özellikle Şarköy ilçesinde sanayi üretiminde kullanılan Altıparmak kirazı da bölge ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Baharın habercisi kiraz çiçekleri, üreticiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda bereketli bir sezonun ilk işareti olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, çiçeklenme döneminin sağlıklı geçmesinin rekolte açısından kritik olduğuna dikkat çekerken, üreticiler de hava şartlarını yakından takip ediyor. Her çiçeğin yeni bir başlangıç anlamına geldiğini belirten üreticiler, bu yıl hem kalite hem de verim açısından güçlü bir sezon bekliyor.

Öte yandan kiraz üretimi, sadece tarımsal faaliyetle sınırlı kalmayıp sosyal ve kültürel etkinliklerle de destekleniyor. Bu yıl 60’ıncısı düzenlenecek olan Kiraz Festivali’nin üreticiler ile vatandaşları bir araya getirerek hem tarımsal üretimin önemine dikkat çekmesi hem de Tekirdağ’ın tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üretimden tüketime kadar geçen süreçte denetimlerini sürdürerek ürünlerin güvenli bir şekilde tarladan sofraya ulaşmasını sağlamaya devam ediyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde kiraz ağaçlarının çiçeklenme sürecinin sağlıklı başlaması, sezonun verimli geçeceğine dair önemli bir göstergedir. Ancak bu dönem aynı zamanda zirai don, aşırı yağış ve ani sıcaklık değişimleri gibi risklere de açık bir süreçtir. Üreticilerimizin bu süreçte gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşımaktadır. Müdürlüğümüz ekipleri sahada kontrollerini sürdürerek üreticilerimize teknik destek sağlamaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.