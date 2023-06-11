Tekirdağ'da kirazlar yarıştı

Tekirdağ’da düzenlenen Kiraz Festivali’nde en iyi kirazlar ve en iyi kiraz bahçeleri yarışması düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 57’ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde en iyi kiraz ve en iyi kiraz bahçeleri yarışması düzenlendi. Yarışmada 11 üretici, yıl boyunca emek verdikleri tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı. Jüri üyeleri ürünleri değerlendirmesinde tarla bakımı, yetiştirme, toplama ile tat, koku kriterlerine bakarak gerekli görüşlerini bildirdi. Yapılan değerlendirmelerde "En İyi Kiraz" kategorisinde üretici Eşref Meral birinci, Ekrem Örnek ikinci, Erdinç İçer ise üçüncü olurken, "En İyi Kiraz Bahçesi" kategorisinde ise üretici Vedat Ataç birinci, Mustafa Kurtkan ikinci, Hamit Dinçer üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yıl boyunca emek verip kiraz yetiştiren üreticilere teşekkür ederek, 367 ton kiraz üretimi yapıldığını aktardı. Yüksel, "Bu kanser hastalığı nedeniyle ciddi anlamda kiraz bahçelerimizde azalmalar yaşadık. Kiraz ve meyvecilik bizim için çok önemli. Bu topraklarda her şey yetişir. 11 yetiştiricimize teşekkür ediyorum. Ciddi emek vermişler. Bir kiraz müzesi oluşturmak istiyoruz. Her çeşitli kirazın yetiştiğini gösterebilmek adına" dedi.

Yarışmanın birincileri 15 bin, ikinciler 10 bin, üçüncüler ise 10 bin lira ile ödüllendirildi, diğer katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.