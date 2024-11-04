Tekirdağ'da kıyı kızıla boyandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, kuvvetli poyrazın etkisiyle kızıl yosunların kıyıya sürüklenmesi sonucunda sahil şeridi kırmızı tonlarda yosunlarla kaplandı.

Poyrazla birlikte sahile taşınan ve geniş alanlara yayılan bu yosunlar, hem görüntüsüyle hem de kokusuyla bölge sakinlerinin ilgisini çekti. Tekirdağlılar bu manzarayı ilgiyle izlerken, bazıları ise durumu endişeyle karşıladı. Özellikle yosunların yoğun şekilde toplandığı yerlerde oluşan keskin koku, çevredeki vatandaşların rahatsız olmasına sebep oldu.

Yetkililer, bu tür yosun patlamalarının iklim şartlarına ve deniz sıcaklıklarının mevsimsel değişimine bağlı olarak zaman zaman yaşandığını, bu durumun doğal bir olay olduğunu belirtti. Poyrazın etkisiyle deniz tabanından kopan kızıl yosunların yüzeye çıkarak kıyılara kadar sürüklendiğini ifade eden uzmanlar, oluşan yosun yığınlarının denizin doğal döngüsünün bir parçası olduğunu dile getirdi. Özellikle yaz aylarından sonra deniz suyundaki sıcaklık farklılıkları ve yoğun rüzgar hareketlerinin bu tür olayları tetiklediği kaydedildi.

Tekirdağ kıyılarında yaşanan kızıl yosun olayı, deniz kenarında yürüyüş yapan ve fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgisini çekerken, yetkililer halkı deniz kirliliğine karşı duyarlı olmaya davet etti. Yosunlarla kaplanan kıyılar, doğanın kendi düzeni içinde tekrar temizleneceği ve ekosistemin doğal bir şekilde iyileşeceği tahmin ediliyor.