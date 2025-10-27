Tekirdağ'da köprü altları göle döndü, araçlar suya gömüldü

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışta bazı köprü altları suyla dolarken, park halindeki araçlar su içinde kaldı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, merkez Süleymanpaşa ilçesinin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından bazı alt geçitlerde ve köprü altlarında biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar su birikintileri içinde kalırken, o anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

