Tekirdağ'da korkutan kaza: Arabanın çarptığı yaya yere yığıldı
Tekirdağ'da koşarak yolun karşısına geçtiği iddia edilen kadına otomobil çarptı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzeri Eski Şifa Işıklar mevkiinde meydana geldi. Koşar adımlarla yolun karşısına geçtiği iddia edilen yaya Beyhan A.’ya, Salih Omurtak Caddesi üzerinden Reşitpaşa Caddesi’ne giriş yapan Erdal B. idaresindeki otomobil çarptı. Kaza sonrası yere savrulan yaya Beyhan A. yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.