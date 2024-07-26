Tekirdağ'da korkutan yangın havadan görüntülendi

Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde önce otluk alandan çıkan ve daha sonra geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın dron ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da korkutan yangın havadan görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Ergene İlçesinde önce otluk alandan çıkan ve daha sonra geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın dron ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde çıkan otluk yangını, geri dönüşüm tesisine sıçradı. Yangının neden olduğu dumanlar birçok ilçeden görüldü ve yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın dron ile havadan da görüntülendi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük oranda kontrol altına alındı.

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