Tekirdağ'da korkutan yangın: Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Tekirdağ’da seyir halindeki araç alev alev yandı. Aracı demir yığınına dönen sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitleri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 34 GSC 285 plakalı hafif ticari araçtan Önerler Mahallesi girişinde dumanlar yükselmeye başladı. Araç birkaç dakika içinde alev topuna döndü. Yangını fark eden sürücü Mustafa K., araçtan atlayarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araç demir yığınına dönerken, Mustafa K. gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerine gelen Çorlu İlçe Jandarma Trafik Timi ve asayiş ekipleri trafik ve güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.