Tekirdağ'da kumar operasyonu: 81 bin lira ceza

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 7 şahsa 81 bin lira cezai işlem uygulandı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Manolya Sokak üzerinde bulunan kıraathanede kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda işyeri sahibi F.K. ve 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 20 bin lira ve 52 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynayan 7 şahsa 81 bin 228 lira cezai işlem uygulanırken işyeri sahibi F.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.