Tekirdağ'da kumar oynanan işletmeye baskın

Tekirdağ'da bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda işletme sahibine ve kumar oynayanlara idari işlem yapıldı.

Tekirdağ'da kumar oynanan işletmeye baskın
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Tekirdağ’da bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda işletme sahibine ve kumar oynayanlara idari işlem yapıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti. Yapılan titiz çalışma sonucunda kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları kontroller sırasında iskambil kağıdı seti ve bin TL nakit para ele geçirdi. Kumar oynayan 4 kişiye toplam 16 bin TL ceza yazılırken, işletme sahibine ise "kumar oynatılmaya yer temini ve imkanı sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.