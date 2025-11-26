Tekirdağ'da Kur'an-ı Kerim'i ve bayrağı yakmak isteyen şahıs yakalandı

Tekirdağ'da sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Tekirdağ'da Kur'an-ı Kerim'i ve bayrağı yakmak isteyen şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’da sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Kur’an-ı Kerim’i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Tekirdağ’da bir sosyal mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında Kur’an-ı Kerim’i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan U.Ç., Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla tespit edilip gözaltına alındı. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb