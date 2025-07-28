Tekirdağ'da lağım alarmı: 5 bin kişi tehlike altında

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi sahil şeridindeki yaklaşık 20 site, yıllardır çözüm bekleyen kanalizasyon sorunuyla karşı karşıya. Site sakinleri, lağım sularının doğrudan denize aktığını ve özellikle son 10 gündür deşarj pompasının arızalı olması nedeniyle bu durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzendeki Yenice Mahallesi’nde yaklaşık 4 ila 5 bin kişinin yaşadığı bölgede vatandaşlar, çocukların hastanelik olduğunu söyleyerek yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

Site sakinlerinden Ahmet Ayan, sahilden geçen ana kanalizasyon hattının yaz aylarında yetersiz kaldığını, bu nedenle Altınkent ile Başak Sigorta sitesi arasında kanalizasyonun doğrudan denize aktığını ifade etti. Ayan, "TESKİ bu duruma yıllardır çözüm bulamadı. Şu anda bile akmaya devam ediyor. Burada yaşayan vatandaşların sağlığı doğrudan etkileniyor. Sitelerde oturan çocuklar arasında hastaneye yatanlar var. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Gerekirse katı atık deşarj istasyonuna daha büyük bir pompa takılmalı" dedi.

Aynı bölgede 12 yıldır yaşadığını belirten Mustafa Müjde ise deşarj pompasının arızalı olması nedeniyle lağımın 10 gündür sitelerin önünden denize doğru aktığını söyledi. Müjde, "Bu kanalizasyon hattı sadece son 10 gündür değil, 12 yıldır sorunlu. Daha büyük bir deşarj noktası da var ve o da sürekli akıyor. Yetkililer geliyor, tamir ediyoruz diyorlar ama çözüm yok. Deşarj kanalizasyon suyunu arıtma yerine gönderdiklerini söylüyorlar ama ya pompa arızalı ya da yetersiz kalıyor. Su taşınca da denize akıyor" diye konuştu.

Yıllar önce Trakya’daki sanayi atıkları için denizin 4,5 kilometre açığına ve 55 metre derinliğe bir boru hattı döşendiğini ancak bu çalışmanın sadece sanayi atıklarını kapsadığını, evsel atıklarla ilgili bir çözümün hâlâ olmadığını dile getiren Müjde, "Şu an denize akan su ev atığı ve insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Sol tarafımızda hâlâ insanlar denize giriyor. Torunum geçen hafta denize girdi. Etkilenmemesi mümkün değil. Valilikten kolibasili tehlikesiyle ilgili uyarı yapıldığına dair bir duyum aldım" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaklaşık 20 site bulunduğunu ve her birinde ortalama 55-60 hane olduğunu belirten site sakinleri, toplamda bin 200 kişinin yaşadığı bu alanda ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluştuğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, hem çevresel hem de sağlık açısından büyüyen bu soruna karşı yetkililerden acil ve kalıcı bir çözüm bekliyor.