Tekirdağ'da lapa lapa kar yağdı

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde lapa lapa kar yağdı.

Tekirdağ'da lapa lapa kar yağdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde lapa lapa kar yağdı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan lapa lapa kar yağışı, vatandaşları sevindirdi. Kar, sokaklarda hafifçe birikmeye başlarken, vatandaşlar şemsiyelerini açarak karın altında yürüdü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar dışarıya çıkarak, kar yağışını büyük sevinçle karşıladı.

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Süleymanpaşa ilçesinin farklı mahallelerinde görülen kar, özellikle dışarıda olan vatandaşlar için keyifli anlar sundu. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.