Tekirdağ'da lapa lapa kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı.

Tekirdağ'da lapa lapa kar yağışı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tekirdağ’da kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı, yolda yürüyen vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkararak anı ölümsüzleştirdi. Kent genelinde kısa süreli etkili olan kar, zeminde tutmazken, sokakta yürüyen vatandaşlar aniden bastıran yağış karşısında hazırlıksız yakalandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb