Tekirdağ'da LPG'li otomobil alevlere teslim oldu, yangın tarlaya sıçradı

Tekirdağ-Malkara kara yolunda seyir halindeki LPG'li bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Tekirdağ'da LPG'li otomobil alevlere teslim oldu, yangın tarlaya sıçradı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ-Malkara kara yolunda seyir halindeki LPG’li bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Olay, Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ’dan Malkara yönüne ilerleyen, plakası öğrenilemeyen LPG’li araç, hızla alevlere kapıldı. Alevler, aracın yanında bulunan buğday tarlasına sıçrayarak yangının büyümesine neden oldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hem otomobildeki hem tarladaki yangını kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.