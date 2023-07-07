Tekirdağ'da metruk bina kepçeyle yıkıldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yıllardır kullanılmayan metruk bina, belediye ekipleri tarafından kepçeyle yıkıldı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, yıllardır kullanılmayan metruk bina, belediye ekipleri tarafından kepçeyle yıkıldı.
Malkara’da Yeni Mahalle Ferah Sokak’ta bulunan metruk binaların yıkımı için belediye ekipleri harekete geçti. İş makineleriyle sokağa gelen belediye ekipleri kepçelerle metruk binayı tamamen yıkarak, molozlarını kamyona yükleyerek götürdü.
Güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen metruk binaların yıkımına devam ettiklerini belirten Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, kötü niyetli şahısların uğrak noktası olan binaların yıkımına devam edileceğini belirtti. Yurdakul, "Metruk binaların yıkım işlemleri için belediyelere veya gerekli kamu kurumlarına yapılan talepler incelenip, yıkıma aykırılık tespit edilmediği takdirde gereği yapılmaktadır" dedi.