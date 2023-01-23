Tekirdağ'da minibüs ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tır ile minibüsün karıştığı kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ Malkara Karayolu üzeri Nusratlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Malkara ilçesi istikametinden Tekirdağ şehir merkezine doğru seyir halinde bulunan Erkan Yılmaz idaresindeki 59 M 0016 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple plakası tespit edilemeyen bir tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan minibüsün içindeki sürücü, olduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Erkan Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin çalışması ile sürücünün cansız bedeni olduğu yerden çıkarılarak, gerekli incelemelerden sonra cenaze nakil aracı ile hastane morguna sevk edildi.

İddiaya göre, kaza sonrası tır sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de kaçtığı öne sürülen tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.