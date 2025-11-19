Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 379 bin 257 oldu

Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 379 bin 257’ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 193 bin 636 oldu. Ülkede Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımı şöyle gerçekleşti: otomobiller yüzde 49,1, motosikletler yüzde 34,5, kamyonetler yüzde 11,4, traktörler yüzde 2,1, kamyonlar yüzde 1,8, minibüsler yüzde 0,7, otobüsler yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1.

Tekirdağ’da Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 379 bin 257 olarak kaydedildi. Bu taşıtların 189 bin 070’i otomobil, 6 bin 437’si minibüs, 5 bin 531’i otobüs, 55 bin 217’si kamyonet, 12 bin 938’i kamyon, 74 bin 039’u motosiklet, 1385’i özel amaçlı taşıt ve 34 bin 640’ı traktörlerden oluştu.

Tekirdağ’da Ekim ayında 10 bin 544 taşıtın devri yapıldı. Noterler aracılığıyla yapılan devirlerde 6 bin 834 otomobil, 213 minibüs, 142 otobüs, 1707 kamyonet, 160 kamyon, 997 motosiklet, 30 özel amaçlı taşıt ve 461 traktör el değiştirdi.