Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.50 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan E.M. (21) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün alkollü ve yağıştan ötürü zeminin de kaygan olması sebebiyle yoldan çıkarak boş bir arsaya uçtu. Kazadan sonra yerde baygın şekilde yatan motosiklet sürücüsünü şans eseri yoldan geçenler fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tek taraflı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.