Tekirdağ'da muhteşem görüntü: Renklerin dansı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da gün doğumuyla birlikte gökyüzünde oluşan turuncu tonlar vatandaşlara büyüleyici bir sabah yaşattı.

Tekirdağ'da muhteşem görüntü: Renklerin dansı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ Süleymanpaşa’da gün doğumuyla birlikte gökyüzünde oluşan turuncu tonlar vatandaşlara büyüleyici bir sabah yaşattı.

Süleymanpaşa’da sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar, Marmara Denizi üzerinden yükselen güneşin bulutları turuncuya boyadığı manzarayla karşılaştı. Gökyüzünde adeta renklerin dansı yaşanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb