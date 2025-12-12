Tekirdağ'da muhteşem görüntü: Renklerin dansı
Tekirdağ Süleymanpaşa'da gün doğumuyla birlikte gökyüzünde oluşan turuncu tonlar vatandaşlara büyüleyici bir sabah yaşattı.
Tekirdağ Süleymanpaşa’da gün doğumuyla birlikte gökyüzünde oluşan turuncu tonlar vatandaşlara büyüleyici bir sabah yaşattı.
Süleymanpaşa’da sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar, Marmara Denizi üzerinden yükselen güneşin bulutları turuncuya boyadığı manzarayla karşılaştı. Gökyüzünde adeta renklerin dansı yaşanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.