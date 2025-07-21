Tekirdağ'da musluklardan yeşil su aktı, mahalleli isyan etti

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde musluklardan yeşil tonlarda su akması, mahalle halkını tedirgin etti. Birkaç hafta önce susuzluk yaşayan mahalleli, şimdi de bulanık ve renkli su nedeniyle yetkililere çağrıda bulundu.

Bir süredir içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi’nde bu kez musluklardan akan yeşil renkli su gündem oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem tepki gösterdi hem de bu anları belgeledi.

Çözüm beklerken sular kesildi

Bazı mahalle sakinleri, yeşil suyun fotoğraflarını paylaşarak ’benzin değil, musluk suyu’ notuyla tepkisini dile getirdi. Suyun rengi ve bulanıklığı nedeniyle içme ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm beklerken bu seferde sular kesildi.

Mahallede yaşayanlar, daha önce de uzun süre susuz kaldıklarını ve bu kez farklı bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden acil çözüm beklediklerini söyledi.