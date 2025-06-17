Tekirdağ'da nadir görülen su samuru, balık yerken görüntülendi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren bir su samuru, boyundan büyük bir balığı avlayıp yerken görüntülendi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren bir su samuru, boyundan büyük bir balığı avlayıp yerken görüntülendi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde ender rastlanan bir doğa anı kameralara yansıdı. Vatandaşlar deniz kıyısında gezinti yaparken bir su samurunun suyun içinde bir balıkla boğuştuğunu fark etti. Samurun balığı parçalayarak tükettiği anlar hem şaşkınlıkla cep telefonlarıyla kaydedildi.