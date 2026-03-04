Tekirdağ'da narkotik uygulamalarında 172 kişiye adli işlem

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 ilçede 65 mahallede gerçekleştirilen narkotik uygulamalarında 172 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 11 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından NARVAS ihbarları doğrultusunda 23 Şubat ile 02 Mart 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirildi.

11 ilçenin 65 mahallesinde toplam 150 uygulama yapıldı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 142 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 30 kişi olmak üzere toplam 172 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda zehir taciri olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan aramalarda 1 kilo 590 gram çeşitli uyuşturucu madde, 378 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 710 TL para ele geçirildi.

Operasyonel çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 11 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, vatandaşların desteğinin mücadelede büyük önem taşıdığını vurgulayarak, acil durumlarda 112 üzerinden ihbarda bulunulabileceğini, acil olmayan şikayet ve taleplerin ise 0 552 155 59 59 numaralı Whatsapp hattına yazılı ya da fotoğraflı olarak iletilebileceğini bildirdi.