Tekirdağ'da öğrenciler deprem bölgesine günde 5 bin ekmek üretiyor

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere günde 5 bin ekmek üretimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli; Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana olmak üzere toplamda 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında, tüm yurttan vatandaşlar depremzedeler için tek yürek oldu. Tekirdağ’da Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere okulda günde 5 bin ekmek üretimine başladı. Okulun öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler ve okuldan mezun olan öğrenciler de okula gelip depremzedeler için ekmek üretimine destek veriyor.

Mezun olduğu halde yardım koştu

Okuldan mezun olup yardıma gelen öğrencilerden Canan Çatan yaptığı açıklamada, "Herkese geçmiş olsun diyorum. Mezun olduğum halde öğretmenlerimizle beraber depremzedelere destek vermek amacıyla geldik. Hep beraber bir şekilde onlara yardım ediyoruz. Onlar için buradan ekmek çıkartıyoruz" dedi.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ise yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 10 ilini etkileyen afet sonrasında milletimize büyük geçmiş olsun, ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bakanlığımızın politikaları istikametinde meslek liselerimiz sürece refleks gösterdi. Süleymanpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz yeni oluşturmuş olduğu fırını, Bakanlığımızın göndermiş olduğu bütçelerle acil bir şekilde oluşturup günde 5 bin tane ekmek üretebilecek kapasiteye geldi. Dün itibarıyla yapmış olduğumuz üretim sonrası bölgeye gönderilmek üzere 5 bin kumanya hazırlandı. Bugün Allah nasip ederse yola çıkartılacak. Burada öğretmenlerimizin, başta okul müdürümüz ve yiyecek, içecek hizmetleri alanımızda görev yapan öğretmenlerimizin göstermiş olduğu hızlı refleks, öğrencilerimizle birlikte vermiş oldukları hızlı tepki ile üretime başladık. Ben başta okul müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Meslek liselerimiz, süreç içerisinde reflekslerini sadece bu okulu değil, aynı zamanda diğer okullarımız da yapmış oldukları alanları ile alakalı çalışmalarla sürece katkıda bulunmaktalar" diye konuştu.