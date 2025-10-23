Tekirdağ'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrencilere afet ve acil durum farkındalık eğitimi verdi.
Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim çalışmaları muhtevasında, öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde katılımcılara ilk 72 saatin önemi, afet türleri, afetin etkileri, yaşadıkları mekanlardaki risklerin azaltılması, doğru davranış şekilleri ve acil durum çantası hazırlığı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim sırasında öğrenciler, "çök-kapan-tutun" tatbikatını uygulamalı şekilde öğrenirken, AFAD ekipleri muhtemel afetlerde panik yapılmaması ve bilinçli hareket edilmesinin hayat kurtardığına dikkat çekti. Öğrenciler verilen bilgileri ilgiyle dinleyip uygulamalara aktif katılım gösterdi.
Tekirdağ AFAD Müdürlüğü yetkilileri, afet bilincinin küçük yaşta kazanılmasının toplumsal dayanıklılığın artırılmasında büyük önem taşıdığını belirterek, farkındalık eğitimlerinin kent genelinde farklı okullarda da sürdürüleceğini ifade etti.