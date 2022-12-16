Tekirdağ'da okullaşma oranı yüzde 97'ye yükseldi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye geneli başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde Tekirdağ genelinde son bir yılda 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 97’ye yükseldi.

Okul öncesi çağ nüfusuna yönelik okul idarecilerinin ve öğretmenlerin saha çalışmaları yanında, mevcut anaokulların kapasitelerinin artırılması, fiziki altyapısı müsait olan her tür okul bünyesinde yeni anaokulları, yeni ana sınıflarının açılması, kapalı köy okullarının “köy yaşam merkezleri” olarak açılması, “gezici öğretmen uygulaması”, öğrenci sayısı fazla olan anasınıflarının “bağımsız anaokulu” olarak açılması, “beslenme desteği” gibi Bakanlığın uygulamaları okullaşma oranlarının artırılmasında önemli rol oynadı. Bu çerçevede, Tekirdağ genelinde son bir yılda 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 97’ye yükseldi.

Köy yaşam merkezleri

Milli Eğitim Bakanlının eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda kapalı olan köy okulların öncelikle ana sınıfı ve ilkokul olarak açılması, açılan bu okulların köy halkının ihtiyaçları doğrultusunda köy yaşam merkezleri olarak kullanılması planı doğrultusunda Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi Kırkkepenekli ve Ballı Hoca Mahallesinde, Malkara Sağlamtaş,Yörük ve Müstecep Mahallesinde, Şarköy İlçesi Gölcük ve Çınarlı Mahallesinde, Süleymanpaşa İlçesi Kaşıkcı Mahallesinde köy yaşam merkezleri açıldı. Köy yaşam merkezlerimiz okul öncesi öğrencilere hizmet verdiği gibi öğrencilerin velilerine ve vatandaşa halk eğitim merkezi kanalı ile açılabilecek her türlü kursa ev sahipliği yapıyor.

Bağımsız anaokulu

Bakanlığın, bünyesinde bulunan ana sınıflarında okul öncesi öğrenci sayısı 100’den fazla olan okullarda; okul öncesi eğitim kalitesinin arttırılma, okul iş ve işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilme düşüncesiyle, bunların bağımsız anaokullarına dönüştürme hedefi çerçevesinde Tekirdağ genelinde 23 okul bünyesinde bağımsız anaokulu açıldı. Tekirdağ’da var olan 37 resmi bağımsız anaokulu ile beraber anaokulu sayısı 60’a ulaştı.

Gezici öğretmen uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan "Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır." Hedefi doğrultusunda Tekirdağ’da her çocuğun okul öncesi eğitim almasına yönelik, çağ nüfusu az olduğu için sınıf açılamayan yerleşim yerlerindeki çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağlamak amacıyla "Gezici Öğretmen Sınıfı" uygulaması ile Şarköy ilçesinde Mürefte İlkokuluna bağlı Kirazlı ve Mursallı Mahallesinde okul öncesi öğrencilere hizmet veriyor.

Beslenme desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sosyal yardım alan ailelerin yoğunluğu ve okul öncesi eğitim aidat ücretleri dikkate alınarak Tekirdağ’ın iki ilçesinde beslenme desteği pilot uygulaması yapılıyor.

Millî Eğitim Bakanlığının öncelikli olarak 5 yaşa ağırlık vererek okul öncesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde ücretsiz yemek imkânından tüm okul öncesi öğrencilerin faydalanması hedefleniyor.