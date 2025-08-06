Tekirdağ'da ölü yunus sahile vurdu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus, vatandaşları üzdü.

Tekirdağ'da ölü yunus sahile vurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus, vatandaşları üzdü.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde yatan bir yunusu fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirildi.

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Yapılan ilk incelemede yunusun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, ölü yunusun sahilden kaldırılması için çalışma başlatacağı belirlendi. Olayı gören vatandaşlar, deniz canlılarının bu şekilde sahile vurmasının üzücü olduğunu ifade etti.