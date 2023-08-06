Tekirdağ'da on binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 130 bin adet dolu makaron, 42 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin adet boş makaron, 2 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi ve 45 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Veliköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren, işletmeciliğini A.K. ve F.D.’nin yaptığı iş yerinde otomatik tütün sarma makinesi ile sarılmış bandrolsüz paketler halindeki tütünlerin satışının yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerinde arama yaptı. Arama sonucu, 130 bin adet dolu makaron, 42 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin adet boş makaron, 2 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi ve 45 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.