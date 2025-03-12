Tekirdağ'da onlarca minibüs belediye önünde kontak kapattı

Tekirdağ’da 11 ilçenin şoförler odası başkanları ve minibüsçü esnafı, belediye önünde kontak kapatarak UKOME kararlarına tepki gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nce alınan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına tepki gösteren minibüsçü esnafı, belediye binası önünde onlarca minibüsü park ederek eylem yaptı. Ellerinde pankartlarla slogan atan şoförler, alınan kararların esnafı mağdur ettiğini belirtti. Polis ekipleri ise güvenlik amacıyla belediye önünde önlem aldı.

Tekirdağ Şoförler Odası Başkanvekili Recep Nişancı yaptığı açıklamada, "Bizim UKOME ile bir sürü sorunlarımız var. Zaten altı aydır toplantı yapılmıyordu. İlk defa yapıldı ve hüsranla sonuçlandı. Zam konusu da bunlardan biri. Birileri siyaset yapacak diye esnafın çocuğu bedava taşımasını bekleyemezsiniz. Belediyenin araçları istediği fiyata taşıyor ama esnaf, verilen sözler uğruna bedava yolcu taşıyamaz. Bu angaryadır. Taleplerimizi ilettik ama hiçbir maddede uzlaşma sağlanamadı. Minibüs hatlarının uzatılması, birleştirilmesi, taksicilerin ve S, J plakalı araç sahiplerinin sorunları çözümsüz bırakıldı. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Ulaşımı aş ve iş kapısı olarak görüyoruz ama UKOME rant kapısı olmuş" dedi.

Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan ise, "İlimizin nüfusu 1 milyonu geçti. Bu büyümeye karşılık Ulaşım Dairesi esnafın sorunlarına çözüm üretememiştir. Candan Başkan ile toplantı yaptık ama bir sonuç alamadık. Sorunlarımıza çare bulunmadığı için buradayız" diye konuştu.

"Vatandaşın alım gücünü korumak zorundayız"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, vatandaşların alım gücünü korumak ve toplu taşıma hizmetlerini sürdürülebilir kılmak amacıyla adil bir denge gözetmek zorunda olunduğu belirtilerek, maliyet artışlarının faturasının tamamen halka yüklenemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, 2024 yılı Temmuz ayında yapılan yüzde 33’lük zamma rağmen 2025 yılında sektör temsilcilerinin yüzde 60 oranında zam talep ettiğini ancak teknik çalışmalar sonucunda taşımacılık maliyetlerindeki artışın yüzde 20,12 seviyesinde kaldığı belirtildi. Ülkenin ekonomik şartları ve gelir artışları göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 tarihinde yapılan UKOME Genel Kurul Toplantısı’nda toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığı ve öğrenci taşımacılığına herhangi bir zam uygulanmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, esnafın mağdur olmaması için belediyenin destek ödemelerini yüzde 150 artırarak 7 bin 500 TL’ye, en fazla 15 bin TL’ye çıkardığı belirtildi. 12 Mart’ta belediye önünde sektör temsilcilerinin basın açıklaması yapacağına dair bilgi aldıklarını belirten belediye yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı.