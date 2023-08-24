Tekirdağ'da orman yangını kontrol altına alındı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi henüz belirlenemeyen nedenle ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken soğutma çalışması başlatıldı.