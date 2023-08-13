Tekirdağ'da orman yangını korkuttu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına anında müdahale edildi.

Hoşköy ve Güzelköy mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile helikopter sevk edildi. Yangına havadan müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de alana ulaşım olmadığı için bölgede önlem aldı. Helikopter ile yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.