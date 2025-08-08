Tekirdağ'da orman yangını mağdurlarına destek: 22 termal çadır dağıtıldı

Tekirdağ’da son dönemde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve hayırseverlerin desteğiyle yardım sağlandı.

Kentte yaşanan yangınların ardından, mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarının sarılması için çeşitli destekler hayata geçirildi. Bu kapsamda, yangında zarar gören 10 hayvancılık işletmesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temin edilen, dört mevsim kullanılabilen termal katmanlı 22 çadır teslim edildi.

Ayrıca yangınlarda koyun, keçi, ahır, ağıl, kovan, traktör ile tarım alet ve makineleri zarar gören vatandaşlara, hayırseverler tarafından sağlanan maddi yardımlar Tekirdağ Valiliği koordinesinde ulaştırıldı.