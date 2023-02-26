Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ormanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı’da akşam saat 20.00 sularında Atatürk Mahallesi Çiflikler bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyeye haber veren vatandaşlar bir yandan da yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.