Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şarköy’e bağlı Sofuköy Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir yangın söndürme uçağı, helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale başlatıldı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, bazı tarım alanlarının da yangından etkilendiği öğrenildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.