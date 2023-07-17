Tekirdağ'da orman yangınına müdahale sürüyor: 5 helikopter 2 yangın söndürme uçağı 3 toma olay yerinde

Tekirdağ'da çıkan orman yangınına müdahale dört bir yandan devam ediyor. Çevre illerden gelen destek kuvvetleriyle yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 3 toma ve çok sayıda itfaiye aracı müdahale ediyor.

Tekirdağ'da orman yangınına müdahale sürüyor: 5 helikopter 2 yangın söndürme uçağı 3 toma olay yerinde
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Tekirdağ’da çıkan orman yangınına müdahale dört bir yandan devam ediyor. Çevre illerden gelen destek kuvvetleriyle yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 3 toma ve çok sayıda itfaiye aracı müdahale ediyor.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, büyüyerek devam ediyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangın söndürmek için canla başla çalışan ekipler, 5 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 3 toma ve çok sayıda arazöz ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale illerinden gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.