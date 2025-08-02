Tekirdağ'da orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Tekirdağ'da orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Dün öğle saatlerinde Uçmakdere’de başlayan yangına, hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yangın, çevre illerden gelen destek ekiplerinin de katkısıyla gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar yangın sahasına yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.