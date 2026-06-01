Tekirdağ'da otomobil alev alev yandı: Kundaklama şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'da park halindeki bir otomobilin alev alev yanarak kullanılamaz hale geldiği ve boş bir dükkan ile bir panelvan aracın da maddi hasar aldığı olayla ilgili kundaklama şüphelisi 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da otomobil alev alev yandı: Kundaklama şüphelisi tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’da park halindeki bir otomobilin alev alev yanarak kullanılamaz hale geldiği ve boş bir dükkan ile bir panelvan aracın da maddi hasar aldığı olayla ilgili kundaklama şüphelisi 1 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2. Sokak bağlantılı sokağında meydana geldi. Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin alev alev yandığının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, boş dükkan ile park halindeki bir panelvan minibüste maddi hasar meydana geldi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kundaklama şüphelisi tutuklandı

Yangınla ilgili kundaklama şüphelisi olduğu belirlenen A.E. polis tarafından gözaltına alındı. A.E. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.