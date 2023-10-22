Tekirdağ'da otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emre K. kontrolündeki 34 FSE 648 plakalı motosiklet ile 39 LS 074 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık edipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre K., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.